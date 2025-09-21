Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unrühmlichen Endstand von 1:10 (1:3) verließ die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Sonntag den Sportplatz Wengelsdorf. Der SV Mertendorf fuhr siegreich nach Hause.

Weißenfels/MTU. Auf dem Sportplatz Wengelsdorf wurden die Fans der JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Zehn Bälle gingen Keeper Hateem Almohamad durch die Lappen. Das Spiel endete 1:10 (1:3).

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Tim Schumann für Mertendorf traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Tim Luca Deckner den Ball ins Netz (17.).

1:1 für JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und SV Mertendorf – 17. Minute

Acht mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 9:1 für den SV Mertendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Schumann, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (84.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – SV Mertendorf

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Ramo, Ghriwati, Alhammoud, Shoshaj, Ahmetxhekaj, Tobor, Azab, Deckner (39. Alabud), Ehsas (46. D. Rashiti), A. Rashiti

SV Mertendorf: Lehmann – Burkhardt, Kuballa, Schade, Weibezahl, Seyfarth, Mehlig (46. Boltze), Kusch, Heidler, Bakhet (33. Roßner), Schumann

Tore: 0:1 Tim Schumann (7.), 1:1 Tim Luca Deckner (17.), 1:2 Wael Bakhet (22.), 1:3 Tim Schumann (27.), 1:4 Theodor Karsten Kuballa (48.), 1:5 Luca Elias Roßner (51.), 1:6 Theodor Karsten Kuballa (59.), 1:7 Anton Kusch (64.), 1:8 Theodor Karsten Kuballa (71.), 1:9 Luca Elias Roßner (78.), 1:10 Tim Schumann (84.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20