Ergebnis 5. Spieltag JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) erfährt gegen SV Mertendorf deutliche 1:10-Niederlage
Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unrühmlichen Endstand von 1:10 (1:3) verließ die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Sonntag den Sportplatz Wengelsdorf. Der SV Mertendorf fuhr siegreich nach Hause.
Weißenfels/MTU. Auf dem Sportplatz Wengelsdorf wurden die Fans der JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Zehn Bälle gingen Keeper Hateem Almohamad durch die Lappen. Das Spiel endete 1:10 (1:3).
Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Tim Schumann für Mertendorf traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Tim Luca Deckner den Ball ins Netz (17.).
1:1 für JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und SV Mertendorf – 17. Minute
Acht mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 9:1 für den SV Mertendorf.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Weißenfels
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
- Spieltag: 5
Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Schumann, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (84.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) rutschte auf Platz acht.
Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – SV Mertendorf
JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Ramo, Ghriwati, Alhammoud, Shoshaj, Ahmetxhekaj, Tobor, Azab, Deckner (39. Alabud), Ehsas (46. D. Rashiti), A. Rashiti
SV Mertendorf: Lehmann – Burkhardt, Kuballa, Schade, Weibezahl, Seyfarth, Mehlig (46. Boltze), Kusch, Heidler, Bakhet (33. Roßner), Schumann
Tore: 0:1 Tim Schumann (7.), 1:1 Tim Luca Deckner (17.), 1:2 Wael Bakhet (22.), 1:3 Tim Schumann (27.), 1:4 Theodor Karsten Kuballa (48.), 1:5 Luca Elias Roßner (51.), 1:6 Theodor Karsten Kuballa (59.), 1:7 Anton Kusch (64.), 1:8 Theodor Karsten Kuballa (71.), 1:9 Luca Elias Roßner (78.), 1:10 Tim Schumann (84.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20