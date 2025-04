Leuna/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Michael Theurich hat am Sonntag vor 42 Zuschauern auf dem Sportplatz Zöschen ganze acht Treffer einstecken müssen. Das Spiel endete 0:8 (0:6).

Gleich nach Anpfiff schoss Adrian Kräuter das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Benjamin Bohm (9.) erzielt wurde.

JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau liegt 0:2 zurück – 9. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Abdullah Alhussein Alramadan traf in Minute 10, Diyar Daoud in Minute 24, Abdullah Alhussein Alramadan in Minute 33, Noah Niclas Reinke in Minute 44 und Dean Hoffmann in Minute 53. Spielstand 7:0 für den SV Merseburg 99.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Ahmad Ahmad (Merseburg) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 8:0 verließen die Merseburger den Platz als Sieger. Die JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau – SV Merseburg 99

JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau: Förster – Theurich, Leipelt, Jakob (24. Böhme), Schäffer, Müller, Häcker, Trapp, Esteraki, Güttel, Rudloff

SV Merseburg 99: Mehovic – Daoud (46. Rutkovskaya), Alhussein Alramadan (46. Hoffmann), Bohm, Szator, Alhussein Alramadan (46. Fribus), Reinke (46. Ahmad), Kräuter, Kersten, Henze, Ryll

Tore: 0:1 Adrian Kräuter (7.), 0:2 Benjamin Bohm (9.), 0:3 Abdullah Alhussein Alramadan (10.), 0:4 Diyar Daoud (24.), 0:5 Abdullah Alhussein Alramadan (33.), 0:6 Noah Niclas Reinke (44.), 0:7 Dean Hoffmann (53.), 0:8 Ahmad Ahmad (87.); Schiedsrichter: Piet Rosenthal (Kabelsketal); Zuschauer: 42