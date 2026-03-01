Eine herbe Schlappe erlitt der SV Mertendorf an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 40 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Mertendorf/MTU. Das Spiel zwischen Mertendorf und Naumburg ist mit einer klaren 0:5 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Spieler Nummer 7 traf für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg in Minute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Naumburger waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 33 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß durch Spieler Nummer 9 erzielt.

Der Siegeszug der Naumburger brach nicht ab. Spielstand 4:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

In Minute 67 fiel der finale Treffer der Partie. 22 Minuten nach Anpfiff gelang es Spieler Nummer 20, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 zu festigen (67.). Die Gegner von der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Mertendorf rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

SV Mertendorf: Lehmann – Pöhlandt, Mehlig, Schmidt, Roßner (77. Heidler), Jurke, Schumann (77. Stolze), Boltze (46. Bakhet), Kusch, Seyfarth, Weibezahl (39. Below)

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

Tore: 0:1 (12.), 0:2 (33.), 0:3 (39.), 0:4 (59.), 0:5 (67.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 40