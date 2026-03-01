Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: An diesem Sonntag hat der SV Mertendorf im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg unterlag das Team von Michael Schöppe mit 0:5 (0:3).

Mertendorf/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Michael Schöppe mit 0:5 (0:3) gegen Naumburg eine Niederlage eingestehen müssen.

Spieler Nummer 7 traf für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg in Minute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Naumburger waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 33 wurde das zweite Tor via Strafstoß durch Spieler Nummer 9 erzielt.

SV Mertendorf hinkt 0:2 hinterher – 33. Minute

Der Siegeszug der Naumburger brach nicht ab. Spielstand 4:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Das finale Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Pause, als Spieler Nummer 20 den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 festigte (67.). Damit war der Erfolg der Naumburger entschieden. Die Gegner von der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Mertendorfer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

SV Mertendorf: Lehmann – Weibezahl (39. Below), Jurke, Schmidt, Boltze (46. Bakhet), Seyfarth, Pöhlandt, Mehlig, Roßner (77. Heidler), Schumann (77. Stolze), Kusch

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

Tore: 0:1 (12.), 0:2 (33.), 0:3 (39.), 0:4 (59.), 0:5 (67.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 40