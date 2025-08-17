Deutlich unterlegen zeigte sich die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) in der Auseinandersetzung gegen den Sportring Mücheln (Flex) vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV. Die Gastgeber verloren mit 3:8 (2:3).

Weißenfels/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und der Sportring Mücheln (Flex) am Sonntag 3:8 (2:3) getrennt.

Gleich nach Spielstart schoss Tim Luca Deckner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tyler Hellfayer den Ball ins Netz (3.).

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) Kopf an Kopf mit Sportring Mücheln (Flex) – 1:1 in Minute 3

1:1. Die JSGer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Tim Luca Deckner schoss und traf in der 14. Spielminute ein weiteres Mal. Die Müchelner blieben ihnen auf den Fersen. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). JSG legte nochmal vor. Deckner versenkte den Ball in Spielminute 81 ein weiteres Mal. Gefährlich wurde die Situation für die Müchelner nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 3:7 aus. Richter schoss und traf in der 87. Spielminute ein weiteres Mal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Richter, den Ball erneut ins Netz zu befördern (88.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die JSGer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Ramo, Deckner, Abdullah, Alhammoud (35. Alabud), Tobor, Rashiti, Ghriwati, Shoshaj, Ahmetxhekaj, Ehsas

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Putzer, Jaskula, Richter, Senderak, Keiling (75. Bruckauf), Kitze, Hellfayer, Heine (46. Ehret), Büttner, Kunze

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20