Der TSV Eintracht Lützen hatte am Freitag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV-Partie gegen den SV Großgräfendorf mit 0:3 (0:1).

Lützen/MTU. Vor 19 Zuschauern hat sich das Team von Patrick Halle mit 0:3 (0:1) gegen Großgräfendorf geschlagen geben müssen.

Die Lützener Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur acht Minuten nach Anpfiff von Kevin Nadolny ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Lauchstädtern eine unerwartete Führung ein (8.). Die Lauchstädter legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Finn-Luca Wolf der Torschütze (47.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

TSV Eintracht Lützen sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 47

In Minute 68 fiel der finale Treffer der Partie. 23 Minuten nach der Pause gelang es Wolf, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 zu erweitern (68.).

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – SV Großgräfendorf

TSV Eintracht Lützen: Bui – F. M. Nadolny, Hristov, K. Nadolny, Lehmann, Staude, Putzer, Laufer, Neidhold, Weiß, Burau (46. Tober)

SV Großgräfendorf: Deubel – Nehrkorn (46. Tietze), Ernst, Werner, Wolf (70. Lautenschläger), Henze, Weniger, Meyer, Geier, Hofmann (46. Bunzel), Goldschmidt (60. Marggraf)

Tore: 0:1 Kevin Nadolny (8.), 0:2 Finn-Luca Wolf (47.), 0:3 Finn-Luca Wolf (68.); Schiedsrichter: Hartmut Schumann (Weißenfels); Zuschauer: 19