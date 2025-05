Leuna/MTU. Das Spiel zwischen JSG und Zeitz ist mit einer deutlichen 1:3 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet. Schiri Lars Klassen (Leipzig) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem fünf Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Fans in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Julius Christopher Rolke für Zeitz traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Treffer in Nachspielminute 1 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Lennie Kämpfe den Ball ins Netz (45+2.).

Minute 45+2: JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau 0:2 im Hintertreffen

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Zeitzer den Ball in der 49. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 2:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 15

Nach wenigen Momenten gelang es Thäle, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 auszubauen (53.).

Aufstellung und Statistik: JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau – 1. FC Zeitz

JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau: Förster – Jursch, Schäffer, Weinkauf, Rödiger, Esteraki, Häcker (46. Böhme), Rudloff, Sander (8. Dienst), Griese

1. FC Zeitz: Erler – Reiche (63. Wendler), Müller (55. Konate), Körner, Thäle, Meyer (63. Felgenträger), Michel (55. Schubert), Aghayev, Exler, Rolke, Kämpfe

Tore: 0:1 Julius Christopher Rolke (45.+1), 0:2 Lennie Kämpfe (45.+2), 1:2 Leon Thäle (49.), 1:3 Leon Thäle (53.); Schiedsrichter: Lars Klassen (Leipzig); Zuschauer: 15