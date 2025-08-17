Eine deutliche Schlappe erlitt die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Sportring Mücheln (Flex). Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 20 Zuschauern mit 3:8 (2:3).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Tim Luca Deckner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tyler Hellfayer den Ball ins Netz (3.).

1:1. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Tim Luca Deckner schoss und traf in der 14. Spielminute noch einmal. Die Müchelner blieben ihnen auf den Fersen. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). Dann schafften es die JSGer, der JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) etwas entgegenzusetzen. Deckner traf in Minute 81 ein weiteres Mal. Gefährlich wurde die Situation für die Müchelner nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 3:7 aus. Richter schoss und traf in Spielminute 87 zum dritten Mal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Richter, den Ball erneut ins Netz zu befördern (88.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Tobor, Ramo, Ahmetxhekaj, Alhammoud (35. Alabud), Ehsas, Deckner, Rashiti, Abdullah, Ghriwati, Shoshaj

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Heine (46. Ehret), Büttner, Richter, Keiling (75. Bruckauf), Kitze, Senderak, Putzer, Hellfayer, Jaskula, Kunze

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20