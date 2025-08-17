Signifikant unterlegen zeigte sich die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) in der Auseinandersetzung gegen den Sportring Mücheln (Flex) am vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV. Die Gastgeber verloren mit 3:8 (2:3).

Weißenfels/MTU. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und der Sportring Mücheln (Flex) haben sich am Sonntag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 3:8 (2:3).

Tim Luca Deckner (JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die JSGer konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Tyler Hellfayer der Torschütze (3.).

Gleichstand. Die JSGer revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Tim Luca Deckner schoss und traf in Spielminute 14 ein weiteres Mal. Es wollte den JSGern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). Dann gelang es den JSGern, der JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) etwas entgegenzusetzen. Deckner versenkte den Ball in der 81. Minute zum dritten Mal. Eine echte Gefahr erwuchs den Müchelnern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Richter schoss und traf in Minute 87 noch einmal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Schon eine Spielminute später konnte Richter (Mücheln) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die JSGer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Deckner, Ramo, Ehsas, Rashiti, Alhammoud (35. Alabud), Ahmetxhekaj, Ghriwati, Abdullah, Shoshaj, Tobor

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Hellfayer, Jaskula, Büttner, Kunze, Senderak, Keiling (75. Bruckauf), Putzer, Heine (46. Ehret), Kitze, Richter

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20