Mertendorf/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der SV Mertendorf und der Sportring Mücheln am Sonntag 3:2 (1:1) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Dimitrios-Dionisios Weibezahl das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Mertendorf kassierte zweimal Gelb (32.). Die Mertendorfer konterten in der 45. Minute. Diesmal war Jonas Taschner der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

1:1 für SV Mertendorf und Sportring Mücheln – 45. Minute

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Konstantin Walter Schmidt/Mertendorf (70.), gefolgt von Yannik Jaskula (Sportring Mücheln) in Minute 75. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 12

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Luca Elias Roßner (Mertendorf) den Ball über die Linie bringen (85.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der SV Mertendorf hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – Sportring Mücheln

SV Mertendorf: Lehmann – Burkhardt, T. K. Kuballa (65. Roßner), Schumann (57. Brandl), Schade, K. Kuballa, Mehlig, Kusch, Weibezahl (32. Schmidt), Jurke, Seyfarth

Sportring Mücheln: Winkler – Büttner, Sellung, Taschner (63. Bruckauf), Putzer, Kitze, Richter, Jaskula, Hellfayer, Heine (46. Senderak), Marggraf

Tore: 1:0 Dimitrios-Dionisios Weibezahl (29.), 1:1 Jonas Taschner (45.), 2:1 Konstantin Walter Schmidt (70.), 2:2 Yannik Jaskula (75.), 3:2 Luca Elias Roßner (85.); Zuschauer: 24