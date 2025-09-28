Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den SV Merseburg 99 heimste der SV Mertendorf am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV ein.

Mertendorf/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen SV Mertendorf und SV Merseburg 99 mit einem torarmen 1:0 (0:0). 50 Zuschauer waren auf dem Sportplatz live dabei.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Kurt Kuballa den Gastgeber in Führung (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Merseburg 99

SV Mertendorf: Lehmann – Schumann (65. Schmidt), Burkhardt, Roßner (83. Bakhet), Seyfarth, Kusch, T. K. Kuballa (44. Weibezahl), K. Kuballa, Mehlig, Schade, Jurke

SV Merseburg 99: Mehovic – Ahmad, Alhussein Alramadan, Daoud (75. Reci), Alhussein Alramadan, Idrizovic, Bohm (62. Alsaleh), Ryll, Kersten (75. Hoffmann), Herashchenko (46. Pietrzak), Geisler

Tore: 1:0 Kurt Kuballa (48.); Zuschauer: 50