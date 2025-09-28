Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den SV Merseburg 99 fuhr der SV Mertendorf am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV ein.

Mertendorf/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen SV Mertendorf und SV Merseburg 99 mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 50 Zuschauer waren auf dem Sportplatz live dabei.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Kurt Kuballa den Gastgeber in Führung (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SV Merseburg 99

SV Mertendorf: Lehmann – Mehlig, Jurke, Schade, K. Kuballa, Seyfarth, T. K. Kuballa (44. Weibezahl), Kusch, Roßner (83. Bakhet), Burkhardt, Schumann (65. Schmidt)

SV Merseburg 99: Mehovic – Geisler, Ryll, Ahmad, Herashchenko (46. Pietrzak), Idrizovic, Kersten (75. Hoffmann), Daoud (75. Reci), Alhussein Alramadan, Bohm (62. Alsaleh), Alhussein Alramadan

Tore: 1:0 Kurt Kuballa (48.); Zuschauer: 50