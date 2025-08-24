Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den SV Mertendorf heimste die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV ein.

Weißenfels/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen SG Fortuna Leißling / SC Naumburg und SV Mertendorf mit einem torarmen 1:0 (0:0). 41 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Leißling - Platz 1 live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Hartmut Schumann (Weißenfels) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Naumburger (41., 62.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Naumburg. In der letzten Minute brachte Spieler Nummer 11 den Gastgeber in Führung (90.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

Die Naumburger sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SG Fortuna Leißling / SC Naumburg – SV Mertendorf

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

SV Mertendorf: Lehmann – Burkhardt (67. Pöhlandt), Seyfarth, Roßner, Schmidt, Bakhet, Schumann, Mehlig, Kusch, Schade, Weibezahl (40. Boltze)

Tore: 1:0 (90.); Schiedsrichter: Hartmut Schumann (Weißenfels); Zuschauer: 41