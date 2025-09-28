Kein Punktgewinn für TSG Wörmlitz-Böllberg: Im eigenen Stadion musste das Team am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit 4:5 (0:3) einen Misserfolg gegen die SG Döllnitz hinnehmen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Levin Taylor Querfeld das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Oskar Voigt (38.) erzielt wurde.

Dann verbuchten die Schkopauer einen weiteren Erfolg. Levin Taylor Querfeld schoss und traf in Minute 43, gefolgt von Karl Niclas Trisch (45.). Wörmlitz-Böllberg legte nochmal vor. Emir Redzhebov verschaffte seinem Team vier weitere Tore (49., 54., 75., 82.). Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Nur kurz darauf gelang es Trisch, den Ball erneut ins Netz zu befördern (87.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 90 handelte sich die SG Döllnitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SG Döllnitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Funke, Löbel, Redzhebov, Moussa Diop (45. Gorgas), Ouedraogo (45. Haase), Hajrizaj (26. Ölmez), Schulze (75. Reso)

SG Döllnitz: Petzold – Querfeld, Seifert, Lizon, Schumacher, Eckert, Trisch, Bültermann, Voigt (59. Eska)

Tore: 0:1 Levin Taylor Querfeld (26.), 0:2 Oskar Voigt (38.), 0:3 Levin Taylor Querfeld (43.), 0:4 Karl Niclas Trisch (45.), 1:4 Emir Redzhebov (49.), 2:4 Faruk Ilyas Ölmez (54.), 3:4 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (82.), 4:5 Karl Niclas Trisch (87.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 32