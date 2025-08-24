Ein 3:3 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Sportring Mücheln (Flex) und SV Merseburg 99 am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Der Sportring Mücheln (Flex) und der SV Merseburg 99 haben sich am Sonntag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (1:1).

Taylor Kitze (Sportring Mücheln e.V. (Flex)) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Merseburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Benjamin Bohm erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel Sportring Mücheln (Flex) gegen SV Merseburg 99 – 43. Minute

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jason Lee Rabe/Merseburg (53.), gefolgt von Niklas Richter (Sportring Mücheln (Flex)) in Minute 76 und Ahmad Ahmad (SV Merseburg 99) in Minute 78. Spielstand 3:2 für den SV Merseburg 99.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Yannik Jaskula, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Müchelner zu erlangen (90.+8). Die Müchelner haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – SV Merseburg 99

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Büttner, Kunze, Jaskula, Kitze (86. Heine), Richter, Hellfayer, Putzer (61. Bruckauf), Marggraf, Keiling (57. Ehret), Reinboth

SV Merseburg 99: Mehovic – Ryll (63. Degenhardt), Alhussein Alramadan (82. Reci), Kersten, Daoud, Herashchenko (63. Idrizovic), Rabe (82. Hoffmann), Ahmad, Geisler, Alhussein Alramadan, Bohm (54. Alsaleh)

Tore: 1:0 Taylor Kitze (25.), 1:1 Benjamin Bohm (43.), 1:2 Jason Lee Rabe (53.), 2:2 Niklas Richter (76.), 2:3 Ahmad Ahmad (78.), 3:3 Yannik Jaskula (90.+8); Schiedsrichter: Ingo Lehmann (Schkopau); Zuschauer: 45