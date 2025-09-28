weather wolkig
Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV erzielte der Gastgeber 1. FC Zeitz gegen die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Aktualisiert: 29.09.2025, 08:51

Zeitz/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem 1. FC Zeitz und SG Fortuna Leißling / SC Naumburg. 42 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Ernst-Thälmann-Stadion - Platz 2.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.00 Uhr
  • Austragungsort: Zeitz
  • Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
  • Spieltag: 6

Der 1. FC Zeitz hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

1. FC Zeitz: Pechmann – Reiche, Rieger (71. Abdullahi Hassan), Medovkin, Kämpfe, Michel (73. Flesch), Schubert (64. Thäle), Schröter, Müller (64. Eckardt), Rolke, Rothe
SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –
; Schiedsrichter: Daniel Göttel (Zeitz); Zuschauer: 42