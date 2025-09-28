weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Eil
Ergebnis 6. Spieltag Duell zwischen 1. FC Zeitz und SG Fortuna Leißling / SC Naumburg endet mit Remis 0:0

Für den Gastgeber 1. FC Zeitz endete das Spiel gegen die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Aktualisiert: 29.09.2025, 18:50

Zeitz/MTU. Auf dem Ernst-Thälmann-Stadion - Platz 2 haben 42 Fußballfans am Sonntag das Kräftemessen zwischen dem 1. FC Zeitz und der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.00 Uhr
  • Austragungsort: Zeitz
  • Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
  • Spieltag: 6

Die Zeitzer sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

1. FC Zeitz: Pechmann – Rieger (71. Abdullahi Hassan), Reiche, Michel (73. Flesch), Rolke, Medovkin, Schubert (64. Thäle), Müller (64. Eckardt), Rothe, Kämpfe, Schröter
SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –
; Schiedsrichter: Daniel Göttel (Zeitz); Zuschauer: 42