Halle/MTU. Die TSG Wörmlitz-Böllberg und die SG Döllnitz haben sich am Sonntag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 4:4 (0:3).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Levin Taylor Querfeld das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Schkopauer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Oskar Voigt der Torschütze (38.).

TSG Wörmlitz-Böllberg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 38

Dann verbuchten die Schkopauer einen weiteren Erfolg. Levin Taylor Querfeld schoss und traf in der 43. Minute ein weiteres Mal. Im Anschluss waren die zurückliegenden Hallenser dran: Emir Redzhebov verschaffte seinem Team vier weitere Tore (49., 54., 75., 82.). Spielstand 4:3 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Nur kurz darauf gelang es Karl Niclas Trisch, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Schkopauer zu erlangen (87.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Döllnitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SG Döllnitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Hajrizaj (26. Ölmez), Redzhebov, Löbel, Funke, Moussa Diop (45. Gorgas), Schulze (75. Reso), Ouedraogo (45. Haase)

SG Döllnitz: Petzold – Trisch, Querfeld, Eckert, Seifert, Lizon, Bültermann, Schumacher, Voigt (59. Eska)

Tore: 0:1 Levin Taylor Querfeld (26.), 0:2 Oskar Voigt (38.), 0:3 Levin Taylor Querfeld (43.), 1:3 Emir Redzhebov (49.), 2:3 Faruk Ilyas Ölmez (54.), 3:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:3 Faruk Ilyas Ölmez (82.), 4:4 Karl Niclas Trisch (87.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 32