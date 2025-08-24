Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV erzielte der Gastgeber Sportring Mücheln (Flex) gegen den SV Merseburg 99 ein 3:3 (1:1)-Unentschieden.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Am Sonntag haben sich der Sportring Mücheln (Flex) und der SV Merseburg 99 ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (1:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Taylor Kitze das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Müchelner konterten in der 43. Minute. Diesmal war Benjamin Bohm der Torschütze.

1:1 Ausgleich im Spiel Sportring Mücheln (Flex) gegen SV Merseburg 99 – Minute 43

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jason Lee Rabe/Merseburg (53.), gefolgt von Niklas Richter (Sportring Mücheln (Flex)) in Minute 76 und Ahmad Ahmad (SV Merseburg 99) in Minute 78. Spielstand 3:2 für den SV Merseburg 99.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

Am Ende der Partie sollte es dem Sportring Mücheln (Flex) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon acht Minuten in der Nachspielzeit, als Yannik Jaskula den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Müchelner Team errang (90.+8). Der Sportring Mücheln (Flex) sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – SV Merseburg 99

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Kitze (86. Heine), Marggraf, Richter, Jaskula, Kunze, Keiling (57. Ehret), Hellfayer, Putzer (61. Bruckauf), Büttner, Reinboth

SV Merseburg 99: Mehovic – Herashchenko (63. Idrizovic), Alhussein Alramadan, Kersten, Ahmad, Ryll (63. Degenhardt), Daoud, Rabe (82. Hoffmann), Bohm (54. Alsaleh), Alhussein Alramadan (82. Reci), Geisler

Tore: 1:0 Taylor Kitze (25.), 1:1 Benjamin Bohm (43.), 1:2 Jason Lee Rabe (53.), 2:2 Niklas Richter (76.), 2:3 Ahmad Ahmad (78.), 3:3 Yannik Jaskula (90.+8); Schiedsrichter: Ingo Lehmann (Schkopau); Zuschauer: 45