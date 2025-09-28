Ergebnis 6. Spieltag Begegnung von 1. FC Zeitz und SG Fortuna Leißling / SC Naumburg endet mit Remis 0:0
Für den Gastgeber 1. FC Zeitz endete das Spiel gegen die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.
Zeitz/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen 1. FC Zeitz und SG Fortuna Leißling / SC Naumburg mit einem torlosen 0:0 (0:0). 42 Fußballfans waren auf dem Ernst-Thälmann-Stadion - Platz 2 live dabei.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.00 Uhr
- Austragungsort: Zeitz
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
- Spieltag: 6
1. FC Zeitz auf Augenhöhe mit SG Fortuna Leißling / SC Naumburg – 0:0
Die Zeitzer sicherten sich somit Platz eins.
Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg
1. FC Zeitz: Pechmann – Müller (64. Eckardt), Schubert (64. Thäle), Rieger (71. Abdullahi Hassan), Kämpfe, Michel (73. Flesch), Medovkin, Rothe, Schröter, Rolke, Reiche
SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –
; Schiedsrichter: Daniel Göttel (Zeitz); Zuschauer: 42