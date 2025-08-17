Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber 1. FC Zeitz vor 33 Zuschauern gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) mit einem souveränen 9:1 (2:0) durch.

Zeitz/MTU. 9:1 (2:0) in Zeitz: Ganze neun Bälle hat das Team von Stefan Meißner, der 1. FC Zeitz, am Sonntag im Tor der Gegner aus Langendorf/Zorbau untergebracht.

Paul Schubert (1. FC Zeitz) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zeitzer legten in der 36. Spielminute nach. Diesmal war Yaroslav Medovkin der Torschütze.

Minute 36: 1. FC Zeitz führt mit zwei Toren

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz steckte einmal Gelb ein. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Tyler Uwe Palkowitsch musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Jonas Felgenträger konnte in Minute 48 einnetzen und Heil legte in Minute 55 und 57 nach. Es lief nicht gut für die SG Langendorf/Zorbau (Flex). In Minute 58 schaffte es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Weißenfelser zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Laurenz Reiche traf für Zeitz in Minute 59 und Julius Christopher Rolke zwei mal in Minute 69 und 87. Spielstand 8:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Unmittelbar darauf gelang es Kämpfe, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 9:1 auszubauen (90.). Der 1. FC Zeitz rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Kämpfe, Reiche, Eckardt (46. Müller), Felgenträger (69. Ivanovski), Medovkin (58. Pfützner), Rothe, Thäle, Michel, Rolke, Schubert (46. Flesch)

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Vorwerk, Panser, Heil, Keil, Petersen (34. Pydde), Linke, Ostermann, Konietzka (79. Sittner), Rößler, Gontscharow (85. Richter)

Tore: 1:0 Paul Schubert (14.), 2:0 Yaroslav Medovkin (36.), 3:0 Jonas Felgenträger (48.), 4:0 Lennie Kämpfe (55.), 5:0 Lennie Kämpfe (57.), 5:1 Bruno Heil (58.), 6:1 Laurenz Reiche (59.), 7:1 Julius Christopher Rolke (69.), 8:1 Julius Christopher Rolke (87.), 9:1 Lennie Kämpfe (90.); Schiedsrichter: Marco Gentzsch (Elsteraue); Zuschauer: 33