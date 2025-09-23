Der TSV Eintracht Lützen hatte am Freitag keinen Erfolg und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV-Partie gegen die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) mit 4:6 (1:2).

Lützen/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der TSV Eintracht Lützen und die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Freitag 4:6 (1:2) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Tim Luca Deckner für JSG traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Kaled Azab den Ball ins Netz (10.).

TSV Eintracht Lützen liegt 0:2 im Rückstand – Minute 10

Im Anschluss kamen die zurückliegenden Lützener zum Zug: Leonard Weiß versenkte den Ball in Minute 27. Gefährlich wurde es für die JSGer nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 1:3 aus. Deckner schoss und traf in der 49. Minute noch einmal. Es wollte den JSGern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Leonard Weiß versenkte den Ball in der 51. Minute zum zweiten Mal. Brenzlich wurde es für die JSGer nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 2:4 aus. Mit einem Doppelpack von Deckner erlangte die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) einen Vorsprung. Die Lützener blieben ihnen auf den Fersen. Leon Hristov versenkte den Ball in Minute 79 ein weiteres Mal, gefolgt von Weiß (83.). Spielstand 5:4 für die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.09.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 4

Nach wenigen Momenten gelang es Argjend Shoshaj, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:6 auszubauen (88.).

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Hristov, Weiß, Burau (57. Putzer), F. M. Nadolny, Tober, Neidhold, K. Nadolny, Staude, Ortlepp (74. Riedel)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Alhammoud (46. Ghriwati), Azab, Abdullah, Ramo, Deckner, Ehsas, Alabud, Ahmetxhekaj (29. Shoshaj), Rashiti

Tore: 0:1 Tim Luca Deckner (6.), 0:2 Kaled Azab (10.), 1:2 Leonard Weiß (27.), 1:3 Tim Luca Deckner (49.), 2:3 Leonard Weiß (51.), 2:4 Tim Luca Deckner (53.), 2:5 Tim Luca Deckner (75.), 3:5 Leon Hristov (79.), 4:5 Leonard Weiß (83.), 4:6 Argjend Shoshaj (88.); Schiedsrichter: Daniel Göttel (Zeitz); Zuschauer: 17