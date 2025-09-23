Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Der Heimvorteil half dem TSV Eintracht Lützen am Freitag nicht, als er sich vor 17 Fans mit 4:6 (1:2) gegen die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) geschlagen geben musste.

Lützen/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der TSV Eintracht Lützen und die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) am Freitag 4:6 (1:2) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Tim Luca Deckner für JSG traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Kaled Azab den Ball ins Netz (10.).

Minute 10: TSV Eintracht Lützen mit 0:2 im Rückstand

Der TSV Eintracht Lützen hinkte zwei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Leonard Weiß versenkte den Ball in Spielminute 27. Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die JSGer aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Deckner schoss und traf in der 49. Spielminute noch einmal. Die Lützener nahmen aber nochmal Anlauf. Leonard Weiß schoss und traf in der 51. Spielminute noch einmal. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die JSGer aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Mit einem Doppelpack von Deckner erlangte die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) einen Vorsprung. Die Lützener nahmen aber nochmal Anlauf. Leon Hristov schoss und traf in der 79. Minute ein weiteres Mal, gefolgt von Weiß (83.). Spielstand 5:4 für die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.09.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Lützen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 4

Unmittelbar darauf gelang es Argjend Shoshaj, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:6 zu erweitern (88.).

Aufstellung und Statistik: TSV Eintracht Lützen – JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell)

TSV Eintracht Lützen: Bui – Neidhold, K. Nadolny, Weiß, Tober, Staude, F. M. Nadolny, Ortlepp (74. Riedel), Hristov, Burau (57. Putzer)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Almohamad – Azab, Alabud, Alhammoud (46. Ghriwati), Ramo, Ehsas, Abdullah, Ahmetxhekaj (29. Shoshaj), Rashiti, Deckner

Tore: 0:1 Tim Luca Deckner (6.), 0:2 Kaled Azab (10.), 1:2 Leonard Weiß (27.), 1:3 Tim Luca Deckner (49.), 2:3 Leonard Weiß (51.), 2:4 Tim Luca Deckner (53.), 2:5 Tim Luca Deckner (75.), 3:5 Leon Hristov (79.), 4:5 Leonard Weiß (83.), 4:6 Argjend Shoshaj (88.); Schiedsrichter: Daniel Göttel (Zeitz); Zuschauer: 17