Halle/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich die TSG Wörmlitz-Böllberg und die SG Döllnitz am Sonntag 4:4 (0:3) getrennt.

Levin Taylor Querfeld (SG Döllnitz e.V.) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Schkopauer legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Oskar Voigt der Torschütze (38.).

TSG Wörmlitz-Böllberg liegt 0:2 zurück – Minute 38

Die Schkopauer bauten ihren Vorsprung erneut aus. Levin Taylor Querfeld schoss und traf in der 43. Spielminute zum zweiten Mal. Dann waren die abgeschlagenen Hallenser dran: Emir Redzhebov verschaffte seinem Team vier weitere Tore (49., 54., 75., 82.). Spielstand 4:3 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Karl Niclas Trisch den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Schkopauer Team errang (87.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Döllnitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SG Döllnitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Hajrizaj (26. Ölmez), Funke, Schulze (75. Reso), Ouedraogo (45. Haase), Löbel, Moussa Diop (45. Gorgas), Redzhebov

SG Döllnitz: Petzold – Eckert, Seifert, Querfeld, Voigt (59. Eska), Trisch, Schumacher, Lizon, Bültermann

Tore: 0:1 Levin Taylor Querfeld (26.), 0:2 Oskar Voigt (38.), 0:3 Levin Taylor Querfeld (43.), 1:3 Emir Redzhebov (49.), 2:3 Faruk Ilyas Ölmez (54.), 3:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:3 Faruk Ilyas Ölmez (82.), 4:4 Karl Niclas Trisch (87.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 32