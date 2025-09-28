Ein 4:4 (0:3)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von TSG Wörmlitz-Böllberg und SG Döllnitz am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV.

Halle/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich die TSG Wörmlitz-Böllberg und die SG Döllnitz am Sonntag 4:4 (0:3) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Levin Taylor Querfeld das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Oskar Voigt den Ball ins Netz (38.).

TSG Wörmlitz-Böllberg liegt 0:2 zurück – Minute 38

Die Schkopauer konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Levin Taylor Querfeld versenkte den Ball in Minute 43 ein weiteres Mal. Die TSG Wörmlitz-Böllberg war drei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Emir Redzhebov verschaffte seinem Team vier weitere Tore (49., 54., 75., 82.). Spielstand 4:3 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Karl Niclas Trisch den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Schkopauer Team errang (87.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Döllnitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SG Döllnitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Ouedraogo (45. Haase), Schulze (75. Reso), Funke, Hajrizaj (26. Ölmez), Redzhebov, Löbel, Moussa Diop (45. Gorgas)

SG Döllnitz: Petzold – Bültermann, Voigt (59. Eska), Querfeld, Eckert, Trisch, Lizon, Schumacher, Seifert

Tore: 0:1 Levin Taylor Querfeld (26.), 0:2 Oskar Voigt (38.), 0:3 Levin Taylor Querfeld (43.), 1:3 Emir Redzhebov (49.), 2:3 Faruk Ilyas Ölmez (54.), 3:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:3 Faruk Ilyas Ölmez (82.), 4:4 Karl Niclas Trisch (87.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 32