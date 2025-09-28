Ein 4:4 (0:3)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von TSG Wörmlitz-Böllberg und SG Döllnitz am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV.

Am Sonntag haben sich die TSG Wörmlitz-Böllberg und die SG Döllnitz ein aufregendes Spiel geliefert.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Levin Taylor Querfeld das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Oskar Voigt den Ball ins Netz (38.).

Dann konnte Döllnitz noch einen Erfolg erzielen. Levin Taylor Querfeld schoss und traf in Minute 43 noch einmal. Die TSG Wörmlitz-Böllberg lag drei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Emir Redzhebov verschaffte seinem Team vier weitere Tore (49., 54., 75., 82.). Spielstand 4:3 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Karl Niclas Trisch den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Schkopauer Team erzielte (87.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Döllnitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SG Döllnitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Löbel, Redzhebov, Moussa Diop (45. Gorgas), Funke, Ouedraogo (45. Haase), Schulze (75. Reso), Hajrizaj (26. Ölmez)

SG Döllnitz: Petzold – Eckert, Bültermann, Voigt (59. Eska), Schumacher, Trisch, Lizon, Seifert, Querfeld

Tore: 0:1 Levin Taylor Querfeld (26.), 0:2 Oskar Voigt (38.), 0:3 Levin Taylor Querfeld (43.), 1:3 Emir Redzhebov (49.), 2:3 Faruk Ilyas Ölmez (54.), 3:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:3 Faruk Ilyas Ölmez (82.), 4:4 Karl Niclas Trisch (87.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 32