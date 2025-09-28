Ein 4:4 (0:3)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von TSG Wörmlitz-Böllberg und SG Döllnitz am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV.

Halle/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich die TSG Wörmlitz-Böllberg und die SG Döllnitz am Sonntag 4:4 (0:3) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Levin Taylor Querfeld das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Oskar Voigt (38.) erzielt wurde.

TSG Wörmlitz-Böllberg liegt 0:2 zurück – 38. Minute

Die Schkopauer konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Levin Taylor Querfeld versenkte den Ball in der 43. Minute noch einmal. Die TSG Wörmlitz-Böllberg war drei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Emir Redzhebov verschaffte seinem Team vier weitere Tore (49., 54., 75., 82.). Spielstand 4:3 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Karl Niclas Trisch den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Schkopauer Team erzielte (87.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Döllnitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – SG Döllnitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Funke, Hajrizaj (26. Ölmez), Schulze (75. Reso), Redzhebov, Moussa Diop (45. Gorgas), Löbel, Ouedraogo (45. Haase)

SG Döllnitz: Petzold – Voigt (59. Eska), Schumacher, Eckert, Querfeld, Lizon, Bültermann, Seifert, Trisch

Tore: 0:1 Levin Taylor Querfeld (26.), 0:2 Oskar Voigt (38.), 0:3 Levin Taylor Querfeld (43.), 1:3 Emir Redzhebov (49.), 2:3 Faruk Ilyas Ölmez (54.), 3:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:3 Faruk Ilyas Ölmez (82.), 4:4 Karl Niclas Trisch (87.); Schiedsrichter: Timon Herrmann (Halle Saale); Zuschauer: 32