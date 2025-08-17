Eine deutliche Schlappe erlitt die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Sportring Mücheln (Flex). Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 20 Zuschauern mit 3:8 (2:3).

Weißenfels/MTU. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) und der Sportring Mücheln (Flex) haben sich am Sonntag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 3:8 (2:3).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Tim Luca Deckner für JSG traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Tyler Hellfayer (3.) erzielt wurde.

1:1. Die JSGer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Tim Luca Deckner versenkte den Ball in der 14. Spielminute zum zweiten Mal. Die Müchelner nahmen aber nochmal Anlauf. Maro Keiling verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (30., 42., 58., 76., 80.). Dann schafften es die JSGer, die Dominanz der Müchelner nochmal herauszufordern. Deckner versenkte den Ball in der 81. Minute ein weiteres Mal. Brenzlich wurde die Situation für die Müchelner nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 3:7. Richter versenkte den Ball in der 87. Minute ein weiteres Mal. Spielstand 7:3 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Richter den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (88.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Müchelner aber nicht mehr wettmachen. Die JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell) – Sportring Mücheln (Flex)

JSG Leuna/Wengelsdorf (Flexmodell): Persich – Alhammoud (35. Alabud), Ramo, Shoshaj, Deckner, Ehsas, Rashiti, Ghriwati, Ahmetxhekaj, Tobor, Abdullah

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Jaskula, Keiling (75. Bruckauf), Richter, Heine (46. Ehret), Büttner, Putzer, Kitze, Senderak, Kunze, Hellfayer

Tore: 1:0 Tim Luca Deckner (1.), 1:1 Tyler Hellfayer (3.), 2:1 Tim Luca Deckner (14.), 2:2 Maro Keiling (30.), 2:3 Niklas Richter (42.), 2:4 Anthony Ehret (58.), 2:5 Lennert Damian Büttner (76.), 2:6 Niklas Richter (80.), 3:6 Tim Luca Deckner (81.), 3:7 Niklas Richter (87.), 3:8 Niklas Richter (88.); Schiedsrichter: Benjamin Händler (Lützen); Zuschauer: 20