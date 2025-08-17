Für den Gastgeber SV Großgräfendorf endete das Spiel gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit einem 3:3 (0:3)-Unentschieden.

Bad Lauchstädt, Goethestadt/MTU. Nach einer spannenden Aufholjagd haben sich der SV Großgräfendorf und die TSG Wörmlitz-Böllberg am Sonntag 3:3 (0:3) getrennt.

In Minute 20 schoss Ben Louis Schulze das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Emir Redzhebov (26.) erzielt wurde.

SV Großgräfendorf sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 26

Und auch Tor Nummer drei konnte der Großgräfendorf-Torwart nicht verhindern (31.). Der Vorsprung des TSG Wörmlitz-Böllberg schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Maik Heinel kämpfte weiter und in Minute 46 gelang Jonas Ernst endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Zehn Minuten später konnte Finn-Luca Wolf ein weiteres Mal den Abstand verringern. Spielstand 3:2 für die TSG Wörmlitz-Böllberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Bad Lauchstädt, Goethestadt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

28 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Konstantin Goldschmidt (Großgräfendorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Großgräfendorf erzielen (73.). Die Lauchstädter sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Großgräfendorf – TSG Wörmlitz-Böllberg

SV Großgräfendorf: Deubel – Goldschmidt, Bunzel (31. Weniger), Meyer, Ernst, Werner, Hofmann, Henze, Geier (31. Wolf), Tietze (31. Zänker), Nehrkorn (42. Marggraf)

TSG Wörmlitz-Böllberg: Othman – Schulze, Ouedraogo (36. Reso), Redzhebov, Moussa Diop, Ölmez, Knabe (68. Schulze), Löbel, Abo Zamr, Hajrizaj

Tore: 0:1 Ben Louis Schulze (20.), 0:2 Emir Redzhebov (26.), 0:3 Emir Redzhebov (31.), 1:3 Jonas Ernst (46.), 2:3 Finn-Luca Wolf (56.), 3:3 Konstantin Goldschmidt (73.); Schiedsrichter: Philip Bösenberg (Kabelsketal); Zuschauer: 40