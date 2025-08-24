Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV erzielte der Gastgeber Sportring Mücheln (Flex) gegen den SV Merseburg 99 ein 3:3 (1:1)-Unentschieden.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Am Sonntag haben sich der Sportring Mücheln (Flex) und der SV Merseburg 99 ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (1:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Taylor Kitze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Benjamin Bohm den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel Sportring Mücheln (Flex) gegen SV Merseburg 99 – Minute 43

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jason Lee Rabe/Merseburg (53.), gefolgt von Niklas Richter (Sportring Mücheln (Flex)) in Minute 76 und Ahmad Ahmad (SV Merseburg 99) in Minute 78. Spielstand 3:2 für den SV Merseburg 99.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

In der Nachspielzeit nutzte der Sportring Mücheln (Flex) noch einmal die Gelegenheit. In der achten Spielminute konnte Yannik Jaskula (Mücheln) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Mücheln erreichen (90.+8). Die Müchelner haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – SV Merseburg 99

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Hellfayer, Reinboth, Keiling (57. Ehret), Jaskula, Kitze (86. Heine), Büttner, Kunze, Richter, Putzer (61. Bruckauf), Marggraf

SV Merseburg 99: Mehovic – Ahmad, Daoud, Ryll (63. Degenhardt), Kersten, Alhussein Alramadan, Geisler, Alhussein Alramadan (82. Reci), Herashchenko (63. Idrizovic), Bohm (54. Alsaleh), Rabe (82. Hoffmann)

Tore: 1:0 Taylor Kitze (25.), 1:1 Benjamin Bohm (43.), 1:2 Jason Lee Rabe (53.), 2:2 Niklas Richter (76.), 2:3 Ahmad Ahmad (78.), 3:3 Yannik Jaskula (90.+8); Schiedsrichter: Ingo Lehmann (Schkopau); Zuschauer: 45