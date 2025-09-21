Der SV Merseburg 99 erzielte am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 45 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TSV Eintracht Lützen.

Merseburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 45 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Merseburger waren den Gästen aus Lützen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Steve Harport vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Tim Pietrzak das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

92. Minute: SV Merseburg 99 mit 2:0 Vorsprung

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der TSV Eintracht Lützen kassierte einmal Gelb.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Merseburg 99 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Hendryk Kersten den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (90.+2). Damit war der Sieg der Merseburger entschieden. In Spielminute 92 handelte sich der SV Merseburg 99 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Merseburg 99 – TSV Eintracht Lützen

SV Merseburg 99: Alsalamah – Herashchenko (63. Vollenweider), Geisler, Ahmad, Pietrzak (46. Degenhardt), Y. Alhussein Alramadan (46. Reci), A. Alhussein Alramadan, Kersten, Daoud (63. Hoffmann), Alsaleh (46. Idrizovic), Rabe

TSV Eintracht Lützen: Bui – Putzer, Lehmann (46. Pretzsch), Tober, Hristov, Nadolny, Neidhold, Nadolny, Staude, Weiß, Riedel

Tore: 1:0 Tim Pietrzak (45.), 2:0 Hendryk Kersten (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Zuschauer: 45