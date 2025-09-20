Kantersieg für die SG Döllnitz: Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) feiern. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 13:3 (9:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Karl Niclas Trisch für Döllnitz traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor – wieder durch Trisch (7.) erzielt wurde.

Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) lag zwei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Jil Rößler schoss und traf in Minute 21. Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die Schkopauer aber zunächst nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Trisch verschaffte seinem Team sieben weitere Tore (25., 27., 29., 30., 33., 37., 45.). Dann gelang es den Weißenfelsern, die Dominanz der Döllnitzer nochmal herauszufordern. Leon Pascal Kanietzka traf in der 59. Minute. Trisch versenkte den Ball in der 63. Spielminute zum fünften Mal. Langendorf/Zorbau legte nochmal vor. Frank Alexander Konietzka versenkte den Ball in der 73. Minute. Anton Mauder schoss und traf in der 83. Minute, gefolgt von Luis Felix Eckert (88.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) kassierte einmal Gelb. Spielstand 12:3 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die SG Döllnitz e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Bültermann den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+2). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Schkopauer aber nicht mehr ausgleichen. Die Schkopauer sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

SG Döllnitz: Petzold – Ofiara (45. Mauder), Eckert, Voigt (45. Schumacher), Lizon, Mehlhose (57. Eska), Harmatha, Seifert, Bültermann, Trisch, Querfeld

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Heil, Panser, Kanietzka, Konietzka, Gontscharow, Vorwerk, (45. Pydde), Rößler, Linke, Ostermann (30. Petersen)

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (2.), 2:0 Karl Niclas Trisch (7.), 2:1 Jil Rößler (21.), 3:1 Karl Niclas Trisch (25.), 4:1 Mika Ben Bültermann (27.), 5:1 Levin Taylor Querfeld (29.), 6:1 Oskar Voigt (30.), 7:1 Helge Leonard Lizon (33.), 8:1 Lio Xavier Ofiara (37.), 9:1 Karl Niclas Trisch (45.), 9:2 Leon Pascal Kanietzka (59.), 10:2 Karl Niclas Trisch (63.), 10:3 Frank Alexander Konietzka (73.), 11:3 Anton Mauder (83.), 12:3 Luis Felix Eckert (88.), 13:3 Mika Ben Bültermann (90.+2); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30