Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am Samstag setzte sich der Gastgeber SG Döllnitz vor 30 Zuschauern gegen die SG Langendorf/Zorbau (Flex) mit einem souveränen 13:3 (9:1) durch.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Karl Niclas Trisch für Döllnitz traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Schkopauer legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Trisch der Torschütze (7.).

Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) lag zwei Tore zurück. Und dann klappte es aber noch: Jil Rößler versenkte den Ball in der 21. Spielminute. Eine wirkliche Gefahr erwuchs den Schkopauern daraus zunächst nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Trisch verschaffte seinem Team sieben weitere Tore (25., 27., 29., 30., 33., 37., 45.). Langendorf/Zorbau legte nochmal vor. Leon Pascal Kanietzka versenkte den Ball in der 59. Spielminute. Trisch traf in der 63. Minute ein weiteres Mal. Langendorf/Zorbau legte nochmal vor. Frank Alexander Konietzka schoss und traf in der 73. Spielminute. Anton Mauder traf in Spielminute 83, gefolgt von Luis Felix Eckert (88.). In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) kassierte einmal Gelb. Spielstand 12:3 für die SG Döllnitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schkopau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SG Langendorf/Zorbau (Flex) steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die SG Döllnitz e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Schon vier Spielminuten später konnte Bültermann (Döllnitz) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die SG Döllnitz hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Döllnitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

SG Döllnitz: Petzold – Seifert, Ofiara (45. Mauder), Bültermann, Harmatha, Voigt (45. Schumacher), Trisch, Querfeld, Mehlhose (57. Eska), Eckert, Lizon

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Gontscharow, Konietzka, Kanietzka, Linke, Rößler, Heil, (45. Pydde), Panser, Ostermann (30. Petersen), Vorwerk

Tore: 1:0 Karl Niclas Trisch (2.), 2:0 Karl Niclas Trisch (7.), 2:1 Jil Rößler (21.), 3:1 Karl Niclas Trisch (25.), 4:1 Mika Ben Bültermann (27.), 5:1 Levin Taylor Querfeld (29.), 6:1 Oskar Voigt (30.), 7:1 Helge Leonard Lizon (33.), 8:1 Lio Xavier Ofiara (37.), 9:1 Karl Niclas Trisch (45.), 9:2 Leon Pascal Kanietzka (59.), 10:2 Karl Niclas Trisch (63.), 10:3 Frank Alexander Konietzka (73.), 11:3 Anton Mauder (83.), 12:3 Luis Felix Eckert (88.), 13:3 Mika Ben Bültermann (90.+2); Schiedsrichter: Damian Louis Denning (Kabelsketal OT Gröbers); Zuschauer: 30