Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 9:1 (2:0) fegte die Mannschaft des 1. FC Zeitz die SG Langendorf/Zorbau (Flex) am Sonntag vom Platz.

Zeitz/MTU. Neunmal hat der 1. FC Zeitz am Sonntag gegen die Gäste aus Langendorf/Zorbau eingenetzt. 9:1 (2:0) für die Zeitzer.

Paul Schubert traf für den 1. FC Zeitz in Spielminute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Yaroslav Medovkin den Ball ins Netz.

36. Minute: 1. FC Zeitz führt mit zwei Toren

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Zeitz steckte einmal Gelb ein. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Tyler Uwe Palkowitsch. Jonas Felgenträger konnte in Minute 48 einnetzen und Heil legte in Minute 55 und 57 nach. Es sah nicht gut aus für die SG Langendorf/Zorbau (Flex). In Minute 58 gelang es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Weißenfelser zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Laurenz Reiche traf für Zeitz in Minute 59 und Julius Christopher Rolke zwei mal in Minute 69 und 87. Spielstand 8:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 1

Nur drei Spielminuten darauf konnte Kämpfe (Zeitz) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 9:1 gingen die Zeitzer als Sieger vom Platz. Der 1. FC Zeitz rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Langendorf/Zorbau (Flex)

1. FC Zeitz: Pechmann – Kämpfe, Michel, Eckardt (46. Müller), Schubert (46. Flesch), Rothe, Medovkin (58. Pfützner), Thäle, Felgenträger (69. Ivanovski), Reiche, Rolke

SG Langendorf/Zorbau (Flex): Palkowitsch – Vorwerk, Petersen (34. Pydde), Heil, Gontscharow (85. Richter), Linke, Rößler, Konietzka (79. Sittner), Ostermann, Keil, Panser

Tore: 1:0 Paul Schubert (14.), 2:0 Yaroslav Medovkin (36.), 3:0 Jonas Felgenträger (48.), 4:0 Lennie Kämpfe (55.), 5:0 Lennie Kämpfe (57.), 5:1 Bruno Heil (58.), 6:1 Laurenz Reiche (59.), 7:1 Julius Christopher Rolke (69.), 8:1 Julius Christopher Rolke (87.), 9:1 Lennie Kämpfe (90.); Schiedsrichter: Marco Gentzsch (Elsteraue); Zuschauer: 33