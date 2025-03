Naumburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Jens Brendel. Der Trainer von Bad Kösen musste sein Team bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen JSG beobachten.

Jonathan Trapp (JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die JSGer legten in der 39. Minute nach. Diesmal war Finn Lennox Häcker der Torschütze.

SG Blau-Weiß Bad Kösen hinkt 0:2 hinterher – 39. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG Blau-Weiß Bad Kösen musste zweimal Gelb hinnehmen.Es lief nicht gut für die SG Blau-Weiß Bad Kösen. In Minute 58 schaffte es Spieler Nummer 7 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Valentino Theurich traf für JSG in Minute 60. Spielstand 3:1 für die JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Naumburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 12

In der 83. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Die JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau musste einmal Gelb hinnehmen.

In der Nachspielzeit nutzte die JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Wito Weinkauf (JSG) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 4:1 gingen die JSGer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Bad Kösen – JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau

SG Blau-Weiß Bad Kösen: Vogel – Jauch (35. Malak), Schäler, Reichelt (28. Rohloff), Apostel, Gebauer, Mühlberg, Mylius, Proske

JSG Günthersdorf/Zöschen/Meuschau: Förster – Theurich, Häcker, Rudloff, Leipelt, Sander (25. Schäffer), Weinkauf, Esteraki, Trapp

Tore: 0:1 Jonathan Trapp (1.), 0:2 Finn Lennox Häcker (39.), 1:2 Lenny Proske (58.), 1:3 Valentino Theurich (60.), 1:4 Wito Weinkauf (90.+3); Schiedsrichter: Rene Hofmann (Bad Sulza); Zuschauer: 35