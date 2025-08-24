Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Am vergangenen Sonntag war die TSG Wörmlitz-Böllberg gegenüber dem 1. FC Zeitz machtlos und wurde mit 1:3 (0:2) vom Platz gefegt.

Halle/MTU. Das Spiel zwischen Wörmlitz-Böllberg und Zeitz ist mit einer klaren 1:3 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Leon Thäle für Zeitz traf und in Minute 13 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Zeitzer legten in der 30. Minute nach. Diesmal war Lennie Kämpfe der Torschütze.

TSG Wörmlitz-Böllberg gerät 0:2 ins Hintertreffen – 30. Minute

Der Siegeszug der Zeitzer brach nicht ab. Minute 49: Zeitz traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Kämpfe ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 2

Das finale Tor der Partie fiel 20 Minuten nach der Halbzeitpause, als Emir Redzhebov den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Wörmlitz-Böllberg erlangte (65.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der 1. FC Zeitz wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der TSG Wörmlitz-Böllberg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSG Wörmlitz-Böllberg – 1. FC Zeitz

TSG Wörmlitz-Böllberg: Othman – Hajrizaj, Ouedraogo, Funke, Abo Zamr (31. Reso), Moussa Diop, Redzhebov, Schulze, Löbel, Ölmez

1. FC Zeitz: Pechmann – Kämpfe, Thäle (61. Flesch), Michel (56. Schröter), Medovkin (74. Müller), Rothe, Rolke (61. Brausch), Reiche, Felgenträger, Schubert, Rieger

Tore: 0:1 Leon Thäle (13.), 0:2 Lennie Kämpfe (30.), 0:3 Lennie Kämpfe (49.), 1:3 Emir Redzhebov (65.); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 30