Klar unterlegen zeigte sich der SV Mertendorf in der Partie gegen die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Spieler Nummer 7 (SG Fortuna Leißling / SC Naumburg) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Naumburger legten in der 33. Minute nach. Diesmal war Spieler Nummer 9 der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Spielstand 4:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Das finale Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Halbzeitpause, als Spieler Nummer 20 den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 ausbaute (67.). Damit war der Erfolg der Naumburger gesichert. Die Gegner von der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Mertendorfer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

SV Mertendorf: Lehmann – Boltze (46. Bakhet), Seyfarth, Roßner (77. Heidler), Mehlig, Kusch, Schmidt, Pöhlandt, Schumann (77. Stolze), Weibezahl (39. Below), Jurke

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

Tore: 0:1 (12.), 0:2 (33.), 0:3 (39.), 0:4 (59.), 0:5 (67.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 40