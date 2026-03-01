Eine deutliche Schlappe erlitt der SV Mertendorf an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV vor 40 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Mertendorf/MTU. Das Spiel zwischen Mertendorf und Naumburg ist mit einer klaren 0:5 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach zwölf Minuten schoss Spieler Nummer 7 das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Naumburger legten in der 33. Minute nach. Diesmal war Spieler Nummer 9 der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2.

SV Mertendorf liegt 0:2 zurück – Minute 33

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Spielstand 4:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Das letzte Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Pause, als Spieler Nummer 20 den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 ausbaute (67.). Damit war der Sieg der Naumburger gesichert. Die Gegner von der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Mertendorfer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

SV Mertendorf: Lehmann – Jurke, Roßner (77. Heidler), Boltze (46. Bakhet), Weibezahl (39. Below), Schmidt, Pöhlandt, Schumann (77. Stolze), Kusch, Seyfarth, Mehlig

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

Tore: 0:1 (12.), 0:2 (33.), 0:3 (39.), 0:4 (59.), 0:5 (67.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 40