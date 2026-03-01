Signifikant unterlegen zeigte sich der SV Mertendorf in der Auseinandersetzung gegen die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg am vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Mertendorf/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Michael Schöppe. Der Trainer von Mertendorf musste seine Mannschaft bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Naumburg beobachten.

Nach nur zwölf Minuten schoss Spieler Nummer 7 das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Naumburger waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 33 wurde das zweite Tor via Strafstoß durch Spieler Nummer 9 erzielt.

SV Mertendorf hinkt 0:2 hinterher – 33. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Spielstand 4:0 für die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mertendorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Das finale Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Halbzeitpause, als Spieler Nummer 20 den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (67.). Damit war der Triumph der Naumburger gesichert. Die Gegner von der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Mertendorfer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Mertendorf – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

SV Mertendorf: Lehmann – Weibezahl (39. Below), Schumann (77. Stolze), Schmidt, Boltze (46. Bakhet), Pöhlandt, Seyfarth, Jurke, Mehlig, Kusch, Roßner (77. Heidler)

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

Tore: 0:1 (12.), 0:2 (33.), 0:3 (39.), 0:4 (59.), 0:5 (67.); Schiedsrichter: Matthias Werner (Teuchern); Zuschauer: 40