Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von 1. FC Zeitz und SG Fortuna Leißling / SC Naumburg am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV.

0:0 – 1. FC Zeitz und SG Fortuna Leißling / SC Naumburg trennen sich remis

Zeitz/MTU. Auf dem Ernst-Thälmann-Stadion - Platz 2 haben 42 Zuschauer am Sonntag das Kräftemessen zwischen dem 1. FC Zeitz und der SG Fortuna Leißling / SC Naumburg verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Die Zeitzer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

1. FC Zeitz: Pechmann – Schröter, Michel (73. Flesch), Rolke, Müller (64. Eckardt), Rieger (71. Abdullahi Hassan), Schubert (64. Thäle), Medovkin, Reiche, Kämpfe, Rothe

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

; Schiedsrichter: Daniel Göttel (Zeitz); Zuschauer: 42