Für den Gastgeber 1. FC Zeitz endete das Spiel gegen die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Zeitz/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen 1. FC Zeitz und SG Fortuna Leißling / SC Naumburg mit einem torlosen 0:0 (0:0). 42 Zuschauer waren auf dem Ernst-Thälmann-Stadion - Platz 2 live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

Die Zeitzer sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

1. FC Zeitz: Pechmann – Kämpfe, Medovkin, Rieger (71. Abdullahi Hassan), Michel (73. Flesch), Schubert (64. Thäle), Schröter, Müller (64. Eckardt), Reiche, Rothe, Rolke

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

; Schiedsrichter: Daniel Göttel (Zeitz); Zuschauer: 42