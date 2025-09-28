weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ergebnis 6. Spieltag: 0:0 – 1. FC Zeitz und SG Fortuna Leißling / SC Naumburg spielen unentschieden

Für den Gastgeber 1. FC Zeitz endete das Spiel gegen die SG Fortuna Leißling / SC Naumburg am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Aktualisiert: 29.09.2025, 02:51

Zeitz/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen 1. FC Zeitz und SG Fortuna Leißling / SC Naumburg mit einem torlosen 0:0 (0:0). 42 Zuschauer waren auf dem Ernst-Thälmann-Stadion - Platz 2 live dabei.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.00 Uhr
  • Austragungsort: Zeitz
  • Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV
  • Spieltag: 6

Die Zeitzer sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

1. FC Zeitz: Pechmann – Kämpfe, Medovkin, Rieger (71. Abdullahi Hassan), Michel (73. Flesch), Schubert (64. Thäle), Schröter, Müller (64. Eckardt), Reiche, Rothe, Rolke
SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –
; Schiedsrichter: Daniel Göttel (Zeitz); Zuschauer: 42