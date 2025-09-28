Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von 1. FC Zeitz und SG Fortuna Leißling / SC Naumburg am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV.

0:0 – 1. FC Zeitz und SG Fortuna Leißling / SC Naumburg spielen remis

Zeitz/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem 1. FC Zeitz und SG Fortuna Leißling / SC Naumburg. 42 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Ernst-Thälmann-Stadion - Platz 2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 6

1. FC Zeitz gleichauf mit SG Fortuna Leißling / SC Naumburg – 0:0

Der 1. FC Zeitz sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – SG Fortuna Leißling / SC Naumburg

1. FC Zeitz: Pechmann – Michel (73. Flesch), Kämpfe, Müller (64. Eckardt), Schröter, Medovkin, Schubert (64. Thäle), Rolke, Rieger (71. Abdullahi Hassan), Rothe, Reiche

SG Fortuna Leißling / SC Naumburg: –

; Schiedsrichter: Daniel Göttel (Zeitz); Zuschauer: 42