Kantersieg für die NSG Gräfenhainichen: Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen die SG 1948 Reppichau feiern. Vor 65 Zuschauern gewann das Team 18:1 (10:0).

Gräfenhainichen/MTU. Gleich 18 mal hat die NSG Gräfenhainichen am Samstag gegen die Gegner aus Reppichau eingenetzt. 18:1 (10:0) für die Gräfenhainicher.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz) eine Gelbe Karte an die Gräfenhainicher (7.). Elias Alexander Brückner traf für die NSG Gräfenhainichen in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Gräfenhainicher legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Tim Schindler der Torschütze (15.).

NSG Gräfenhainichen in Minute 15 2:0 in Führung

Es sah nicht gut aus für die SG 1948 Reppichau. In Minute 66 gelang es Spieler Nummer 10 noch, die Ehre der Reppichauer zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Reppichauer. Spielstand 17:1 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die NSG Gräfenhainichen musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Hannusch (Gräfenhainichen) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 18:1 gingen die Gräfenhainicher als Sieger vom Platz. Die Gräfenhainicher haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – SG 1948 Reppichau

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Jaschinski (46. Zimmermann), L. A. Brückner, Stockmann (46. Marquardt), Schindler, Störer, Plonski, Effenberger, E. A. Brückner (46. Berger), Kluger (21. Gebele), Vetter (60. Hannusch)

SG 1948 Reppichau: Gastberg – Wollmerstädt, Reuter, Pelz, Bachmann, Marx, Stock, Gassner, Ehrenberg, Storm

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (13.), 2:0 Tim Schindler (15.), 3:0 Erik Jaschinski (19.), 4:0 Tim Schindler (21.), 5:0 Elias Alexander Brückner (32.), 6:0 Tim Schindler (36.), 7:0 Elias Alexander Brückner (37.), 8:0 Tino Vetter (39.), 9:0 Sean-Anthony Effenberger (43.), 10:0 Tim Schindler (44.), 11:0 Tim Schindler (58.), 12:0 Patrick Berger (60.), 13:0 Lennox Gebele (65.), 13:1 Teo Thomas Ehrenberg (66.), 14:1 Linus Willy Hannusch (70.), 15:1 Tim Schindler (71.), 16:1 Linus Willy Hannusch (73.), 17:1 Patrick Berger (81.), 18:1 Linus Willy Hannusch (89.); Schiedsrichter: Michael Schenke (Kemberg OT Bergwitz); Zuschauer: 65