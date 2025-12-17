Am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III glückte dem TSV Rot-Weiß Zerbst ein 3:2 (1:2)-Triumph über die SG 1948 Reppichau.

Zerbst/anhalt/MTU. Der TSV Rot-Weiß Zerbst und die SG 1948 Reppichau haben sich am Freitag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:2).

Gleich nach dem Anstoß schoss Leander Nehring das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Zerbster konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Pepe Böhme der Torschütze (24.).

Tor Nummer drei schoss Tim Wollmerstädt für Reppichau (26.). Die Partie blieb spannend. Vincent Geilich traf für Zerbst (66). Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 11

Bereits zwei Minuten darauf konnte Toni Luis Albrecht (Zerbst) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Zerbster Elf erzielen (68.). In Spielminute 83 handelte sich die SG 1948 Reppichau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – SG 1948 Reppichau

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Schmitz (24. Abdulrahman), Hänsel (39. Albrecht), Friedrich (31. Becker), Nehring, Hahn, Hanuszkiewicz (39. Henning), Pötzschke, Geilich

SG 1948 Reppichau: Storm – Bachmann, Gassner, Pelz, Böhme, Ehrenberg, De Wispelaere, Wollmerstädt, Stock

Tore: 1:0 Leander Nehring (10.), 1:1 Pepe Böhme (24.), 1:2 Tim Wollmerstädt (26.), 2:2 Vincent Geilich (66.), 3:2 Toni Luis Albrecht (68.); Schiedsrichter: Jonas Berger (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 150