Der TSV Rot-Weiß Zerbst errang am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III einen 3:2 (1:2)-Erfolg gegen die SG 1948 Reppichau.

Zerbst/anhalt/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der TSV Rot-Weiß Zerbst und die SG 1948 Reppichau am Freitag 3:2 (1:2) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Leander Nehring für Zerbst traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Pepe Böhme den Ball ins Netz (24.).

24. Minute TSV Rot-Weiß Zerbst auf Augenhöhe mit SG 1948 Reppichau – 1:1

Tor Nummer drei schoss Tim Wollmerstädt für Reppichau (26.). Es blieb spannend. Vincent Geilich traf für Zerbst (66). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 11

Nach wenigen Momenten gelang es Toni Luis Albrecht, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Zerbster zu entscheiden (68.). In Spielminute 83 handelte sich die SG 1948 Reppichau noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – SG 1948 Reppichau

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Nehring, Hanuszkiewicz (39. Henning), Geilich, Hänsel (39. Albrecht), Hahn, Schmitz (24. Abdulrahman), Pötzschke, Friedrich (31. Becker)

SG 1948 Reppichau: Storm – De Wispelaere, Stock, Gassner, Ehrenberg, Bachmann, Wollmerstädt, Böhme, Pelz

Tore: 1:0 Leander Nehring (10.), 1:1 Pepe Böhme (24.), 1:2 Tim Wollmerstädt (26.), 2:2 Vincent Geilich (66.), 3:2 Toni Luis Albrecht (68.); Schiedsrichter: Jonas Berger (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 150