Der SV Blau-Rot Pratau U19 errang am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 66 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen die NSG Wa-Mi-Dessau 97.

Wittenberg/MTU. Pratau – Dessau: Nachdem der SV Blau-Rot Pratau U19 an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (0:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Jeremy Gabe Noth das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 steckte einmal Gelb ein (39.). Das Gegentor konnten die Wittenberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Spieler Nummer 13 den Ball ins Netz.

57. Minute SV Blau-Rot Pratau U19 gleichauf mit NSG Wa-Mi-Dessau 97 – 1:1

Unentschieden. Prataus Theo Geißler konnte seinem Team in Minute 84 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.05.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 15

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Die NSG Wa-Mi-Dessau 97 musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In der allerletzten Minute konnte Geißler (Pratau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 gingen die Wittenberger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Wa-Mi-Dessau 97

SV Blau-Rot Pratau U19: – Bilke (31. Alnazzal), Geißler, Röthing (46. Pötzsch), Al Falougi, Viola, Kühnl, Carius, Bullert (25. Kobsa), Richter, Kruse

NSG Wa-Mi-Dessau 97: Bormann – Lauenroth, Bahn, Zuchowski, Noth (36. Wünsche), Rettig (62. Rintelmann), Lautenschläger, Wille, Tanz, Benedix, Wolter

Tore: 0:1 Jeremy Gabe Noth (7.), 1:1 (57.), 2:1 Theo Geißler (84.), 3:1 Theo Geißler (90.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Zuschauer: 66