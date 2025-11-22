Am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III glückte dem SV Blau-Rot Pratau U19 ein 5:4 (2:2)-Heimsieg über die SG 1948 Reppichau.

Wittenberg/MTU. Der SV Blau-Rot Pratau U19 und die SG 1948 Reppichau haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 5:4 (2:2).

Gleich nach Spielstart schoss Fritz Haberzeth das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Die Wittenberger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Julian Stock der Torschütze (8.).

SV Blau-Rot Pratau U19 und SG 1948 Reppichau – 1:1 in Minute 8

Beim 1:1 sollte es aber nicht bleiben. Reppichau ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Teo Thomas Ehrenberg versenkte den Ball in der 15. Minute. So leicht ließen sich die Wittenberger aber nicht abhängen. Leon Abendroth schoss und traf in der 33. Spielminute. Unentschieden. Die Reppichauer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Teo Thomas Ehrenberg traf in der 52. Minute, gefolgt von Tim Wollmerstädt (58.). So einfach ließen sich die Wittenberger nicht abhängen. Anas Almaao versenkte den Ball in der 72. Minute, gefolgt von Mohammad Kalboun (76.). Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der SV Blau-Rot Pratau U19 steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Majd Alnazzal (Pratau) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Wittenberger Elf erzielen (82.). Der SV Blau-Rot Pratau U19 sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG 1948 Reppichau

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Almaao, Kalboun, Küpper, Abendroth, Bilke (21. Schuffenhauer), Richter (21. Weinelt), Haberzeth (46. Röthing), Alnazzal

SG 1948 Reppichau: Storm – Ehrenberg, Wartemann, Bachmann, Böhme, Pelz, Stock, Gassner, Wollmerstädt

Tore: 1:0 Fritz Haberzeth (7.), 1:1 Julian Stock (8.), 1:2 Teo Thomas Ehrenberg (15.), 2:2 Leon Abendroth (33.), 2:3 Teo Thomas Ehrenberg (52.), 2:4 Tim Wollmerstädt (58.), 3:4 Anas Almaao (72.), 4:4 Mohammad Kalboun (76.), 5:4 Majd Alnazzal (82.); Schiedsrichter: Holger Degenhardt (Coswig); Zuschauer: 20