Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging der SV Blau-Rot Pratau U19 von Trainer Maximilian Preuß aus dem Kräftemessen mit der SG Aken/Paschl. vom Platz.

SV Blau-Rot Pratau U19 klar überlegen im Spiel gegen SG Aken/Paschl. – 4:0

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 90 Besuchern auf dem Ludwig Jahn Sportplatz geboten. Die Wittenberger waren den Gästen aus Aken/Paschl mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Leon Abendroth für Pratau traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor konnten die Wittenberger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Majd Alnazzal den Ball ins Netz.

76. Minute: SV Blau-Rot Pratau U19 führt mit zwei Toren

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Kamal Mustafa, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu festigen (89.). Der SV Blau-Rot Pratau U19 rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG Aken/Paschl.

SV Blau-Rot Pratau U19: – Almaao, Kobsa, Kühnl (30. Röthing), Richter, Alnazzal, Bilke, Pötzsch (55. Trenkhorst), Mustafa, Abendroth

SG Aken/Paschl.: Hacker – Hartwig, Sulaiman (25. Schulz), Al Mahmoud, Zakhel, Schulze, Nguyen, Porsch (25. Al Hussein), Khan, Laubmeier, Nethe

Tore: 1:0 Leon Abendroth (4.), 2:0 Majd Alnazzal (76.), 3:0 (86.), 4:0 Kamal Mustafa (89.); Schiedsrichter: Germain Christopher Redel (Wittenberg); Zuschauer: 90