Dem SV Blau-Rot Pratau U19 glückte es am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, die NSG Waldersee/Mildensee mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Wittenberg/MTU. Pratau – Waldersee/Mildensee: Nachdem der SV Blau-Rot Pratau U19 an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (1:1).

Es waren bereits 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Jeremy Gladosch für Waldersee/Mildensee traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Dessauer konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Mohammad Kalboun der Torschütze (31.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Blau-Rot Pratau U19 gegen NSG Waldersee/Mildensee – Minute 31

Unentschieden. Prataus Majd Alnazzal konnte seinem Team in Minute 85 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 7

Nach wenigen Momenten gelang es Alnazzal, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (90.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Blau-Rot Pratau U19 noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Rot Pratau U19 hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Waldersee/Mildensee

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Trenkhorst (26. Hilgenhof), Mustafa, Alnazzal, Pötzsch, Almaao, Kalboun, Kruse, Al Falougi, Abendroth, Küpper

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Rintelmann (46. Richter), Meiling, Presche, Gladosch, Rücker, Klausner, Kern, Schmidt, Wünsche (71. Kuster), Rudolph

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (30.), 1:1 Mohammad Kalboun (31.), 2:1 Majd Alnazzal (85.), 3:1 Majd Alnazzal (90.); Schiedsrichter: Ben Szczegula (Zahna-Elster); Zuschauer: 40