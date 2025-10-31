Der SV Blau-Rot Pratau U19 errang am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III vor 40 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen die NSG Waldersee/Mildensee.

Wittenberg/MTU. Im Spiel zwischen Pratau und Waldersee/Mildensee am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (1:1)-Sieg für das Team aus Pratau.

Jeremy Gladosch (NSG Waldersee/Mildensee) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Dessauer konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Mohammad Kalboun der Torschütze (31.).

SV Blau-Rot Pratau U19 Kopf an Kopf mit NSG Waldersee/Mildensee – 1:1 in Minute 31

Unentschieden. Prataus Majd Alnazzal konnte seinem Team in Minute 85 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 7

Bereits fünf Spielminuten später konnte Alnazzal (Pratau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 gingen die Wittenberger als Sieger vom Platz. In Spielminute 91 handelte sich der SV Blau-Rot Pratau U19 noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Rot Pratau U19 hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – NSG Waldersee/Mildensee

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Alnazzal, Küpper, Trenkhorst (26. Hilgenhof), Kalboun, Mustafa, Abendroth, Al Falougi, Pötzsch, Almaao, Kruse

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Presche, Gladosch, Rücker, Rudolph, Rintelmann (46. Richter), Klausner, Meiling, Schmidt, Kern, Wünsche (71. Kuster)

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (30.), 1:1 Mohammad Kalboun (31.), 2:1 Majd Alnazzal (85.), 3:1 Majd Alnazzal (90.); Schiedsrichter: Ben Szczegula (Zahna-Elster); Zuschauer: 40